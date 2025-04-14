Рыбалка на льду обернулась административным делом и штрафом: местный житель, пойманный инспекцией рыбного хозяйства на плотине "Терис-Ащыбулак" в Жамбылской области, попал под статью за мелкое хулиганство, передаёт BaigeNews.kz.

Как установил суд, гражданин О. занимался незаконной ловлей рыбы - без разрешительных документов. Когда инспекторы попытались выяснить его личность и потребовали документы, рыбак не просто отказался, но и перешёл на нецензурную лексику, оказав активное сопротивление.

Инспекторам пришлось вызывать полицию. С места происшествия - прямиком в протокол.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд, рассмотрев дело по статье 434 ч.1 КоАП РК (мелкое хулиганство), постановил оштрафовать нарушителя на 78 тысяч тенге.

Постановление вступило в законную силу.