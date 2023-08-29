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Суд над Трампом начнётся в марте 2024 года

Сегодня, 04:49
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Facebook / Donald J. Trump Сегодня, 04:49
Сегодня, 04:49
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Фото: Facebook / Donald J. Trump

Судебный процесс по делу бывшего президента США Дональда Трампа по обвинению в предвыборном сговоре начнётся 4 марта 2024 года. Эту дату назначила федеральный судья Таня Чуткан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Таким образом, суд над Трампом начнётся в разгар президентских праймериз и за сутки до так называемого "супервторника", когда голосование пройдёт в более чем десяти штатах. Адвокатам Трампа не удалось отсрочить слушания до 2026 года, как они запрашивали. Обвинение просило начать судебный процесс уже 2 января 2024 года.

В начале августа Дональду Трампу было предъявлено обвинение в попытке ретроспективно отменить результаты президентских выборов 2020 года и тем самым сохранить власть. По данным прокуратуры, Трамп пытался противозаконно изменить исход голосования 2020 года в Джорджии. Обвиняемыми по этому же делу проходят также 18 соратников экс-президента. Среди них - бывший глава администрации Трампа Марк Мэдоуз и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

В общей сложности против Дональда Трампа открыты уже четыре уголовных дела, по которым ему предъявлено в общей сложности 91 обвинение. Помимо дела о нарушении на выборах в Джорджии, на Трампа заведены дела о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

На фоне уголовного преследования Трамп продолжает свою кампанию для участия в выборах президента США в 2024 году и является фаворитом в борьбе за номинацию на пост главы государства от Республиканской партии. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

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