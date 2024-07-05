"Я должен быть потерпевшим": начался суд над Кайратом Нуртасом

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Астаны рассматривает дело в отношении казахстанского певца Кайрата Нуртаса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Процесс проходит в онлайн-режиме. В настоящее время артист находится в спецприёмнике в Шымкенте.

Кайрат Нуртас подтвердил факт драки, однако отметил, что в данном случае он является потерпевшим.

"Я удивлен, первым ударил не я, я потерпевший. Я должен быть потерпевшим", - сказал Кайрат Нуртас на заседании суда.

Ранее сообщалось, в отношении певца зарегистрировали досудебное расследование по статье "Хулиганство, совершенное на борту воздушного судна". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ, ограничения и даже лишения свободы сроком до 5 лет.