"Я должен быть потерпевшим": начался суд над Кайратом Нуртасом
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Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Астаны рассматривает дело в отношении казахстанского певца Кайрата Нуртаса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Процесс проходит в онлайн-режиме. В настоящее время артист находится в спецприёмнике в Шымкенте.
Кайрат Нуртас подтвердил факт драки, однако отметил, что в данном случае он является потерпевшим.
"Я удивлен, первым ударил не я, я потерпевший. Я должен быть потерпевшим", - сказал Кайрат Нуртас на заседании суда.
Ранее сообщалось, в отношении певца зарегистрировали досудебное расследование по статье "Хулиганство, совершенное на борту воздушного судна". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ, ограничения и даже лишения свободы сроком до 5 лет.
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