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Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных Сегодня, 12:26
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Сегодня, 12:26
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Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных

Суд по делу экс-главы Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова будет открытым и пройдет с участием присяжных заседателей, передает BaigeNews.kz. Дату главного судебного разбирательства назначили на 3 марта в 10:00 часов.

К слову, об участии в суде присяжных просил сам главный фигурант уголовного дела Нурлан Масимов, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, присвоение или растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере и умышленное незаконное пересечение государственной границы. Подсудимый является двоюродным братом бывшего председателям КНБ РК Карима Масимова, над которым сейчас тоже идет суд. 

Помимо Нурлана Масимова, на скамье подсудимых - экс-заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Дамир Сиразидимов, а также предприниматель Евгений Евкович. Обоих обвиняют в растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Помимо этого, Сиразидимову выдвинули обвинение в получении взятки в особо крупном размере. 

Адвокаты Масимова просили изменить ему меру пресечения и освободить из-под стражи, а также вернуть дело на доследование. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайств. 

"Относительно ходатайства адвокатов Куряченко Д.П., Хамзина Б.Ш. об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, суд приходит к следующему. Уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 366 части 4, 189 части 4 пункта 2 УК, по которым обвиняется подсудимый Масимов Н.М., относятся к категории тяжких и особо тяжких 4 преступлений. Кроме того, из материалов уголовного дела следует, что ранее Масимов Н.М. в ходе досудебного расследования скрылся и находился в розыске. На основании изложенного, данные ходатайства также подлежат оставлению без удовлетворения", - отметил судья Нурлан Каирбеков. 

Кроме того, в суде сообщили, что ожидается вызов в суд большого количества участников процесса, и поэтому по делу назначиои запасного судью.

Напомним, 13 июля 2022 года генерал-майора Нурлана Масимова задержали при попытке покинуть Казахстан. До этого Антикор объявлял его в розыск. 

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#Нурлан Масимов #суд #Павлодар #Карим Масимов
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:26
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