Экс-президент Украины Виктор Янукович вновь оказался в центре судебного внимания, передаёт BaigeNews.kz. Подольский районный суд Киева заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы по обвинению в организации незаконного пересечения границы и подстрекательстве к дезертирству. Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Вместе с ним суд признал виновным и экс-заместителя начальника Управления госохраны Украины, назначив ему 10 лет лишения свободы.

Речь идёт о событиях февраля 2014 года, когда Янукович, покинув страну с помощью российских военных, вывез с собой десятки охранников и приближённых. Следствие установило, что он не просто бежал, но и уговаривал военнослужащих Управления госохраны Украины оставить службу и перебраться в Россию.

К слову, бывший президент скрывается от правосудия, и дело рассматривалось по процедуре специального заочного производства. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, которая настаивала на максимальном наказании.

Напомним, это уже второй приговор в отношении бывшего главы государства. В 2019 году он был заочно осуждён на 13 лет за государственную измену и пособничество в агрессивной войне. Кроме того, в рамках текущего дела под подозрением остаются 15 бывших сотрудников Службы безопасности президента - им инкриминируется дезертирство.