В Нью-Йорке 12 мая 2025 года начался судебный процесс против рэпера и музыкального продюсера Шона "Дидди" Комбса, которому предъявлены обвинения в рэкете, торговле людьми и сексуализированном насилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на euronews.com.

Обвинение утверждает, что Комбс использовал свою бизнес-империю для организации "отвязных вечеринок", на которых женщины подвергались насилию и принуждению к сексуальным актам. Среди обвинителей — его бывшая партнерша Кэсси Вентура, чьи показания стали ключевыми в деле. Если Комбс будет признан виновным, ему грозит от 15 до 50 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что рэпер отвергает все обвинения.