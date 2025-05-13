Суд над P.Diddy начался в Нью-Йорке , ему грозит до 50 лет тюрьмы
Шон "Дидди" Комбс предстал перед судом по обвинению в рэкете и секс-торговле людьми.
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
153Фото: Paras Griffin/ Getty Images
В Нью-Йорке 12 мая 2025 года начался судебный процесс против рэпера и музыкального продюсера Шона "Дидди" Комбса, которому предъявлены обвинения в рэкете, торговле людьми и сексуализированном насилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на euronews.com.
Обвинение утверждает, что Комбс использовал свою бизнес-империю для организации "отвязных вечеринок", на которых женщины подвергались насилию и принуждению к сексуальным актам. Среди обвинителей — его бывшая партнерша Кэсси Вентура, чьи показания стали ключевыми в деле. Если Комбс будет признан виновным, ему грозит от 15 до 50 лет тюрьмы.
Стоит отметить, что рэпер отвергает все обвинения.
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