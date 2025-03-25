Басманный суд Москвы разрешил следствию провести выемку документов по двум адресам на юге России по делу о крушении в декабре прошлого года самолета азербайджанской компании AZAL, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ходатайство следствия о выемке документов было заявлено в январе 2025 года. Его поддержал прокурор.

Как сообщается, суд проверил материалы, которыми обосновывается ходатайство, и пришел к выводу, что оно подлежит удовлетворению. Решение о выемке вступило в законную силу.

Напомним, 25 декабря 2024 года под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании.

4 февраля 2025 года Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт по расследованию авиационного происшествия с самолетом Embraer-190.

Итоговый отчёт по расследованию авиакатастрофы будет опубликован до конца года в соответствии с Чикагской конвенцией.