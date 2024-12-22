Суд в Костанае постановил изъять территорию частного дома под строительство парка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Иск к владельцам участка по улице Касымханова, 72 с требованием изъять землю для госнужд, а именно для строительства парка, подал аким Костаная.

Один из ответчиков Валерий Кулыга считает, что данное постановление властей незаконное, он же приводил следующие аргументы: обустройство парка не является исключительным случаем для изъятия, кроме того, этого объекта нет в генплане и ПДП.

Представитель акима Костаная и прокурор на процессе заявили, что процедура принудительного отчуждения была соблюдена.

Судья Костанайского городского суда постановил: изъять для госнужд спорную территорию и прекратить право общедолевой собственности всех проживающих там.

Стоимость участка и недвижимого имущества, согласно решению суда, – 24 млн 677 тысяч тенге.

Решение суда ответчики планируют обжаловать.