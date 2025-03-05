В суде Караганды стартовало предварительное слушание по уголовному делу, связанному с трагическим взрывом на угольной шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, что 28 октября 2023 года на шахте произошел мощный взрыв в подземных очистных горных выработках, в результате которого погибли 46 шахтеров, а 28 человек получили серьезные травмы.

В судебном заседании участвуют государственные обвинители, потерпевшие и их представители, а также подсудимые с защитниками. Уголовное дело расследовалось Генеральной прокуратурой, по итогам расследования перед судом предстали 10 человек - представители руководства шахты и инженерно-технического персонала.

Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса Республики Казахстан - за нарушение правил безопасности при ведении горных работ. Все подсудимые находятся под стражей, а по делу признаны потерпевшими 74 человека.