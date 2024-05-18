Суд арестовал писателя, стрелявшего в премьер-министра Словакии

Специализированный уголовный суд Словакии отправил под арест писателя Юрая Цинтулу, обвиняемого в покушении на убийство премьер-министра Роберта Фицо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Мужчину, которому было предъявлено обвинение в покушении на убийство премьера Роберта Фицо, суд заключил под стражу", — говорится в сообщении агентства ТASR.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.

В Фицо попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Премьера доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому. По последним данным, его состояние стабильно, но все еще серьёзно.

Стрелявшего задержали на месте. Это оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. По сведениям МВД, он был не согласен с действиями правительства.

Как утверждают СМИ, перед судебным заседанием Цинтула признал свою вину. Оружие, из которого он стрелял, он более 30 лет хранил на законных основаниях.

Цинтуле грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.