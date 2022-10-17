Суд аннулировал протокол выдвижения скандально известного Нуржана Альтаева кандидатом в президенты РК

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Суд установил, что на общем собрании РОО "Мұқалмас" большинство участников проголосовало против выдвижения Нуржана Альтаева кандидатом в президенты РК.

Судья суда столичного района Байконыр Лаура Суюндикова решила удовлетворить иск о признании недействительным протокола общего собрания РОО "Мұқалмас" о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом на выборы президента РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Суд района Байқоныр города Астаны в составе председательствующего судьи Суиндиковой с участием истцов Газизы Амирбековой, Анар Аябергеновой, Майры Абдрахмановой, представителя ответчика Дуйсеновой, представителя третьего лица Калмагамбетова рассмотрел в открытом судебном судебном заседнии гражданское дело по иску Газиы Амирбековой, Анар Аябергеновой, Майры Абдрахмановой к РОО "Мұқалмас" о признании недействительным протокол общега собрания, решил: иск Газизы Амирбековой, Анар Аябергеновой, Майры Абдрахмановой к РОО "Мукалмас" о признании недействительным протокол общега собрания удовлетворить. Признать протокол общего собрания РОО "Мукалмас" №19-2022 от 6 октября 2022 года - недействительным", — зачитала решение судья Лаура Суюндикова.

Суд установил, что на общем собрании большинство членов РОО проголосовало против выдвижения в качестве кандидата Нуржана Альтаева на внеочередные выборы президента РК.

"Указанные обстоятельства подтверждены видеозаписью общего собрания, где видно, что за кандидата Альтаева проголосовали шесть человек, против — 11. И пояснениями свидетелей. Таким образом, оспариваемое протокольное решение противоречит уставу РОО и не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Доводы представителя ответчика признаны судом несостоятельными ввиду того, что полномочия истцов на предъявления иска подтверждены. Протокол общего собрания от 27 сентября 2022 года об исключении из членов РОО "Мұқалмас" истца Амирбековой не зарегистрирован в уполномоченном органе, следовательно не вступил в законную силу. Подсудность определена правильно, поскольку спор не соответствует статье 162 Административно-процессуального кодекса РК. Срок для обжалования настоящего решения установлен в три дня, поскольку общее собрание проведено в связи с назначенными выборами президента РК. Кроме того, затрагиваются права сторон, предусмотренные Законом РК "О выборах", в частности, право избирать и быть избранным. Решение суда ясно. Решение будет изготовлено завтра в 17.00", — зачитала судья.

Кроме того, суд обязал взыскать с РОО расходы по оплате госпошлины по 1531 тенге каждому истцу.

Общественный деятель, директор филиала РОО по Карагандинской области Майра Абрахманова рассказала о сути претензии представителей общества в адрес экс-депутата.

"Суть моего заявления в том, что проведение заседания, на котором был выдвинут Альтаев, прошло с нарушением всех положений устава РОО "Мұқалмас". Эти положения как глава объединения он принимал сам же. Не была соблюдена процедура, по которой выдвижение кандидата должно было быть утверждено", — объяснила руководитель филиала.

По её словам, также оспаривался сам созыв совещания, так как он не соответствует нормам объединения.

"На ZOOM-конференции было очень мало людей, почему-то они написали в протоколе, что их 41 человек, но их столько не набралось. 13 регионов против выдвижения высказались, мы считаем, это значительно число, учитывая, что у нас 20 областей, включая города республиканского значения", — сообщила Майра Абрахманова.

Она отметила, что председатель предварительно не показал этот протокол руководителей региональных отделений, вместо этого, игнорируя регламент, документ был направлен сразу в ЦИК. Спикер считает, что если председатель не берёт во внимание устав своей организации, то это подрывает авторитет "Мұқалмас".

Напомним, на брифинге членов штаба "За честные выборы" в офисе республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" эксперты попытались ответить на вопрос, почему ЦИК РК приостановил регистрацию в качестве кандидата в президенты страны экс-мажилисмена Нуржана Альтаева.

Ранее сообщалось, 11 октября в ЦИК поступило определение суда района Байконыр Астаны о приостановлении действия протокола общего собрания РОО "Мұқалмас" №19 от 6 октября 2022 года о выдвижении кандидата в президенты Республики Казахстан, а 12 октября Центральная избирательная комиссия приостановила процедуру установления соответствия кандидата в президенты Нуржана Альтаева требованиям закона.

Напомним, этап выдвижения кандидатов завершился 11 октября в 18:00. Позже был опубликован полный список кандидатов в президенты, зарегистрированных в ЦИК. Выборы пройдут 20 ноября.