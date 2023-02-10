Дело Стати: суд Амстердама вынес решение в пользу "Самрук-Казына"

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8 февраля Окружной суд Амстердама постановил, что иски бизнесменов Анатола и Габриэля Стати и их компаний ("Стати") против АО "Самрук-Казына" недопустимы. Суд обязал Стати оплатить судебные расходы, понесённые АО и Республикой Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал фонда.

"Решение вынесено в ходе разбирательства, в котором Стати утверждал, что "Самрук-Казына" фактически является частью Республики Казахстан и поэтому несёт ответственность за предполагаемые претензии по арбитражному решению против РК", — говорится в сообщении.

Отмечается, что успешное завершение судебного процесса в Окружном суде Амстердама достигнуто в результате плодотворного взаимодействия "Самрук-Казына" с Министерством юстиции РК.

Это не первое решение суда в Нидерландах по делу Стати в пользу "Самрук-Казына" и Республики Казахстан. 14 июня Апелляционный суд Гааги постановил, что акции "Самрук-Казына" в KMG Kashagan B.V. пользуются суверенным иммунитетом от принудительного исполнения, подтвердив незаконность и недействительность ареста имущества "Самрук-Казына". Незаконный досудебный арест, наложенный по иску Стати в 2017 году, был отменён. Также были восстановлены законные права Фонда в части независимого владения без каких-либо ранее наложенных ограничений.

9 января Окружной суд Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Стати о признании и исполнении арбитражного решения, указав, что Стати совершили процессуальное мошенничество в арбитраже, что является нарушением публичного порядка Нидерландов.