Суд вынес приговор трём фигурантам за руководство структурным подразделением финансовой пирамиды в Алматы и привлечение средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.



Установлено, что подсудимые З., Б. и С. с сентября 2022 года по апрель 2023 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, являясь руководителями структурного подразделения финансовой пирамиды "C", привлекали деньги в компанию, якобы оказывающую услуги в сфере медицинских инвестиций, финансовых услуг и реализации лекарственных препаратов в Алматы и других регионах страны.

"С целью получения личных материальных выгод они обещали вкладчикам гарантированный доход на постоянной основе без всякого риска при условии регистрации на сайте и внесения вкладов под видом инвестиций. За счёт вкладов участники пирамиды получали дивиденды в виде бонусов. В результате преступных действий более 700 потерпевшим причинён ущерб на общую сумму 1 594 317 798 тенге", - сообщили в суде.

Подсудимые вину не признали и просили их оправдать.

К смягчающим вину обстоятельствам отнесли несудимость и наличие у Б. и С. малолетних детей.

Приговором суда подсудимые З., Б., С. признаны виновными. З. назначили 7 лет лишения свободы, Б. и С. - 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.