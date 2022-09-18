Субсидировать производство индюшатины предложили Минсельхозу

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Фермер из Павлодара предложил Минсельхозу субсидировать диетическое мясо. По-мнению бизнесмена, госфинансирование поможет развить отрасль птицеводства, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Будут ли по изменённой программе субсидирования выделять деньги и на выращивание индеек, фермеры поинтересовались у Министра сельского хозяйства. С главой профильного ведомства аграрии и животноводы встретились во время рабочей поездки Ербола Карашукеева в Павлодарскую область.

Как рассказал глава КХ "Улан" Ербол Досыбаев, полтора года назад он запустил птицефабрику. В 2022 году он планирует выпустить 2900 тонн мяса индейки, в следующем – 3300. В целом проектная мощность его птицефабрики – восемь тысяч тонн. Однако фермер заметил: государство не субсидирует подобные проекты. По его словам, средства выдают, если выращиваешь кур. Но и в этом случае выпускать нужно от 20 тысяч тонн мяса.

"Я бы хотел попросить внести в раздел птицеводства мясо индейки. Но 20 тысяч тонн для этой отрасли – далёкие цифры. Можно рассмотреть объёмы от пяти до восьми тысяч тонн. От Павлодарской области мы отправляли письмо в Минсельхоз", – уточнил фермер.

Ербол Досыбаев добавил, что мясо индейки становится всё более популярным. Продукцию сбывают в Казахстане, России и Киргизии. По мнению фермеров, субсидии могли бы помочь лучше развить отрасль.

"В новой системе субсидирования мы уже предусмотрели, что минимальный объём уменьшим с 20 тысяч тонн до пяти. По яйцам продлили субсидирование. Новый паспорт проектов и по мясу. Но с мясом индейки есть проблемы, потому что это не социально-значимый продукт. Большая часть уходит в РФ, поэтому на данном этапе мы не можем сделать отдельный паспорт", – объяснил Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

Он сообщил, что на следующей неделе в Минсельхозе планируют провести два заседания по субсидированию, где фермер сможет рассказать о своём предложении.