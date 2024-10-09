Субсидирование аренды жилья в РК: депутат заявила об острой нехватке денег

Депутат мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская обратилась к первому заместителю премьер-министра Роману Скляру по вопросу отсутствия средств на субсидирование оплаты по аренде жилья. Она сообщила, что на протяжении последних двух месяцев наблюдаются задержки по выплатам со стороны государства, передаёт BaigeNews.kz.

"Правилами предусмотрена возможность внесения оплаты самими арендаторами с последующим возмещением расходов от государства. Однако не у всех участников программы есть такая возможность. В результате, многие из них находятся в группе риска на выселение. Учитывая начало отопительного сезона считаем данную ситуацию недопустимой. Если государство приняло на себя обязательства по обеспечению арендной платы, они должны быть выполнены в полном объ`ме на период подписанного договора. Вместе с тем, анализ реализации проекта за весь период позволяет говорить о наличии системных проблем", ― сообщила Кучинская в депутатском запросе.

Она отметила, что во-первых, на лицо проблемы планирования и прогнозирования числа потенциальных заявителей и объема требуемых средств. Несмотря на то, что круг участников ограничен четырьмя категориями граждан из числа очередников на получение жилья. Ежегодно наблюдаются проблемы с финансированием.

"Так, в прошлом году запланированные в республиканском бюджете средства не были использованы в полном объёме. Хотя в нескольких регионах деньги закончились ещё в июне. В этом году предусмотренных 5 млрд тенге оказалось недостаточно. Уже в сентябре весь объём средства был использован. До конца текущего года требуется дополнительно 5 млрд тенге. На сегодня из-за отсутствия средств республиканского бюджета субсидирование аренды жилья приостановлено по 17 регионам Казахстана", ― добавила депутат.

Во-вторых, продолжила она, проект не решает проблему обеспечения жильём граждан, оставшихся без него. В период инициации проекта уполномоченным ведомством отмечалось, что проект субсидирования арендной платы за жильё в частном жилом фонде реализуется по поручению президента Касым-Жомарта Токаева для ускоренного решения вопросов отдельных категорий граждан.

"Однако, по данным Отбасы банка, по состоянию на конец сентября поступило 18,8 тысячи уникальных заявок. Одобрено почти 13 тысяч. Выплаты получают только 9,9 тысячи семей. Получается из одобренных заявок, четверть не получили поддержку. В-третьих, отсутствует должный мониторинг и контроль за эффективностью используемых средств. Согласно утверждённым правилам, осуществление выплат может быть прекращено по нескольким причинам. В том числе, отсутствия проживания очередника по адресу, указанному в договоре аренды, предоставления фиктивных и ложных сведений, выявления факта аренды жилья у близких родственников. Однако нет порядка проведения мониторинга и контроля, его регулярности, ответственных за его проведение", ― сообщила Юлия Кучинская.

Кроме того, как продолжила она, согласно утверждённым правилам, одно из требований для подачи заявки – это низкий уровень дохода семьи. Но в условиях предоставления субсидий не предусмотрено обязательств по участию получателей субсидий в государственных проектах и программах по занятости и повышению доходов. При таком подходе число получателей субсидий будет расти ежегодно. А сможет ли бюджет покрыть эти расходы?