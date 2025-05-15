Под председательством Спикера Сената Парламента Республики Казахстан Маулена Ашимбаева прошло заседание Палаты, на котором сенаторы рассмотрели законопроекты, касающиеся развития аквакультуры, агропромышленного комплекса и электроэнергетики, передаёт BaigeNews.kz.

В центре внимания оказались два ключевых документа — закон "Об аквакультуре" и закон о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам аквакультуры, агропромышленного комплекса, электроэнергетики и перераспределения функций госорганов. Оба законопроекта направлены на стимулирование роста рыбоводства, расширение производства и повышение конкурентоспособности продукции.

Особое внимание сенаторов привлекли нормы, связанные с государственной поддержкой фермеров-рыбоводов. Среди них — субсидии для развития племенного рыбоводства, возмещение части инвестиционных затрат, оплата услуг подачи воды и субсидирование ставок по кредитам.

Однако в ходе обсуждения возникли серьёзные замечания к ряду положений. Сенаторы потребовали уточнить порядок предоставления субсидий, условия пользования водными ресурсами, а также привести в соответствие с Налоговым кодексом нормы, касающиеся платы за природные ресурсы.

Кроме того, сенаторы настаивают на установлении запретов и ограничений для субъектов аквакультуры на законодательном уровне, а также предложили более жёсткие критерии для включения субъектов в реестр недобросовестных участников рынка.

По итогам обсуждения Сенат принял решение вернуть законопроекты в Мажилис для доработки с учётом внесённых поправок.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул важность создания прозрачной и эффективной законодательной базы для устойчивого развития аквакультуры в стране, а также отметил, что доработка законов позволит устранить существующие пробелы и повысить уровень поддержки рыбоводов.