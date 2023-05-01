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Субсидии на клубнику: чиновника и трёх бизнесменов осудили за мошенничество в Таразе
Дело о мошенничестве с субсидиями на развитие сельского хозяйства рассмотрел суд №2 города Тараза. На скамье подсудимых оказались четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе суда №2 города Тараза, всех четверых признали виновными по части 4 пункта 2 статьи 190 УК РК (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Согласно материалам дела, бывший заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства по вопросам растениеводства и трое предпринимателей, получили государственные субсидии за приобретённые саженцы клубники сорта "Альбион".
По версии обвинения, фигуранты нарушили закон, оформив деньги на крестьянские хозяйства, при этом часть средств украли и потратили на личные нужды. Ущерб государству при этом составил 550,8 миллиона тенге.
Подсудимые вину не признали и просили их оправдать.
"Вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей, видеозаписями, заключениями экспертов, вещественными доказательствами", — отметили в пресс-службе суда.
Двоим предпринимателям прокурор просил назначить по пять лет условно, а для чиновника и ещё одного бизнесмена реальный срок — пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд отнёс к отягчающим обстоятельства нарушение присяги госслужащего, которую ранее давал бывший заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства. А в качестве смягчающих обстоятельств рассмотрел отсутствие судимостей и наличие маленьких детей у экс-чиновника и двух предпринимателей.
Бывшего зама руководителя сельхозведомства суд приговорил к шести годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Двоим предпринимателям дали по пять лет условно с конфискацией. Ещё один бизнесмен получил реальный срок лишения свободы — пять лет также с конфискацией имущества. Всех троих осужденных предпринимателей суд лишил права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.
"Приговор в законную силу не вступил и стороны ещё могут его обжаловать", — уточнили в пресс-службе суда № 2 города Тараза.
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