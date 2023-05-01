Субсидии на клубнику: чиновника и трёх бизнесменов осудили за мошенничество в Таразе

Фото: nekrasowka.ru

Дело о мошенничестве с субсидиями на развитие сельского хозяйства рассмотрел суд №2 города Тараза. На скамье подсудимых оказались четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда №2 города Тараза, всех четверых признали виновными по части 4 пункта 2 статьи 190 УК РК (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, бывший заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства по вопросам растениеводства и трое предпринимателей, получили государственные субсидии за приобретённые саженцы клубники сорта "Альбион".

По версии обвинения, фигуранты нарушили закон, оформив деньги на крестьянские хозяйства, при этом часть средств украли и потратили на личные нужды. Ущерб государству при этом составил 550,8 миллиона тенге.

Подсудимые вину не признали и просили их оправдать.

"Вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей, видеозаписями, заключениями экспертов, вещественными доказательствами", — отметили в пресс-службе суда.

Двоим предпринимателям прокурор просил назначить по пять лет условно, а для чиновника и ещё одного бизнесмена реальный срок — пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд отнёс к отягчающим обстоятельства нарушение присяги госслужащего, которую ранее давал бывший заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства. А в качестве смягчающих обстоятельств рассмотрел отсутствие судимостей и наличие маленьких детей у экс-чиновника и двух предпринимателей.

Бывшего зама руководителя сельхозведомства суд приговорил к шести годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Двоим предпринимателям дали по пять лет условно с конфискацией. Ещё один бизнесмен получил реальный срок лишения свободы — пять лет также с конфискацией имущества. Всех троих осужденных предпринимателей суд лишил права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.