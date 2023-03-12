Су Ю Джан стала чемпионкой турнира BeeTV 60 Women's в Астане

Фото: Пресс-служба ФТК

В столичном национальном теннисном центре завершился турнир серии ITF World Tennis Tour с призовым фондом 60 тысяч долларов США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале одиночного разряда сошлись лидеры посева: первая ракетка турнира японка Маюка Учиджима и вторая ракетка Су Ю Джан из Южной Кореи. Ожидаемой борьбы не получилось: представительница Южной Кореи довольно легко выиграла 6:1, 6:4.

За победу в турнире BeeTV 60 Women's Джан получит 100 рейтинговых очков и уже завтра в обновлённом женском мировом рейтинге поднимется на 117-е место.

"Хочу поблагодарить организаторов за отличную организацию соревнования. Также благодарю моего брата, который всегда поддерживает и готовит меня к важным стартам. Знаю, что Маюка хорошо играет у вас в Астане: в прошлом году она выиграла "Кубок Президента", желаю ей успехов и удачи" — сказала после матча Джан.

Матчи в прямом эфире можно смотреть на телеканалах Qazsport и Insport в спортивном разделе Bee TV.