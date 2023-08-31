Стюардессу, погибшую при крушении самолета Евгения Пригожина, похоронили в Казахстане
Вчера, 23:15
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Вчера, 23:15Вчера, 23:15
455Фото: starhit.ru
Стюардессу Кристину Распопову в четверг похоронили в Рудном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".
По словам тети погибшей, в Казахстане живет мать стюардессы.
"Ей и отвезли гроб, похоронили сегодня. Ее мама рассказывала мне, что три часа держала таможня, не могла пропустить", – сказала родственница погибшей Елена Абраменкова.
Она также рассказала, что для подтверждения личности брат Распоповой сдавал ДНК-тест.
Напомним, трагедия с частным джетом Евгения Пригожина произошла вечером 23 августа при выполнении рейса из столичного аэропорта Шереметьево в Петербург. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.
Среди погибших оказалась уроженка Казахстана 39-летняя Кристина Распопова (Ядревская).
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