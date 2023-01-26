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sud.gov.kz Сегодня, 18:26
343
Сегодня, 18:26
343
Фото: sud.gov.kz

"Стыдно за многих моих коллег" - экс-глава Верховного суда РК

Бывший глава Верховного суда Жакип Асанов ответил на вопрос журналистов о том, за что ему стыдно перед народом, передаёт BaigeNews.kz.

"Стыдно за многих моих коллег, которые допускали очень серьёзные нарушения. Если мне не нравится чьё-то решение, что я могу сделать? Ничего. Журналисты спрашивали меня о том, что важно для судьи. Я сказал: "Независимость". Мы не все это понимаем", - сказал Асанов в кулуарах после заседания сената.

Ответил он и на вопрос о том, совершал ли сам ошибки за пятилейний срок в кресле главы суда. 

"Не бывает людей (которые не ошибаются - Прим. автора). Смотрите, сегодня кого не любят? Об этом везде пишут, говорят. Не любят тех, кто находит ошибки в людях, которые проявляют инициативу, хотят что-то изменить. Вот они во многих случаях изгой", - прокомментировал Асанов. 

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#Жакип Асанов #судья
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:26
343
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