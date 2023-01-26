"Стыдно за многих моих коллег" - экс-глава Верховного суда РК

Фото: sud.gov.kz

Бывший глава Верховного суда Жакип Асанов ответил на вопрос журналистов о том, за что ему стыдно перед народом, передаёт BaigeNews.kz.

"Стыдно за многих моих коллег, которые допускали очень серьёзные нарушения. Если мне не нравится чьё-то решение, что я могу сделать? Ничего. Журналисты спрашивали меня о том, что важно для судьи. Я сказал: "Независимость". Мы не все это понимаем", - сказал Асанов в кулуарах после заседания сената.

Ответил он и на вопрос о том, совершал ли сам ошибки за пятилейний срок в кресле главы суда.