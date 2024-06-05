Студенты построили дамбу в Атырау

Студенты, участвовавшие в противопаводковых работах Атырау, и их родители, были награждены благодарственным письмом министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки.

По решению Оперативного штаба, созданного в связи с чрезвычайной ситуацией в Атырауской области, учебное заведение построило в 20 километрах от города, на территории Алмалинского сельского округа дамбу протяженностью в 5 километров. Студенты заполнили около 150 тыс. мешков инертным материалом и возвели дамбу, которая сыграла важную роль в защите населенных пунктов и крестьянских хозяйств, города от затопления большой водой из реки Жайык.

Всего в строительстве дамбы в Алмалы приняли участие более 2000 тысяч студентов-активистов и более 400 преподавателей и сотрудников университета.

Благодарственные письма министра получили 975 студентов, активно участвовавших в работах по строительству плотины, и 242 родителя, личным примером приучивших детей к труду.