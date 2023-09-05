Студенты показали Токаеву созданный в стенах вуза автомобиль в Алматинской области

По словам ректора университета Алимжана Игенбаева, здесь обучается более 8 500 студентов, в том числе граждане государств Центральной Азии, Китая, России, Монголии, Индонезии, и работает порядка 500 профессоров.

Главе государства рассказали о том, что в университете функционируют научно-исследовательский институт и центры, научные лаборатории, реализующие проекты в области казахского языка, истории Казахстана, математики и IT. Кроме того, университет сотрудничает с 70 зарубежными вузами, участвует в программе Erasmus и других проектах по академической мобильности и обмену опытом.

В беседе с молодыми преподавателями, учёными и студентами Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул важность внедрения передовых подходов в систему образования.

"В наше время необходимо хорошо разбираться в технологиях. В своем Послании я заявил о необходимости превратить Казахстан в передовую страну с развитой IT-сферой. Думаю, что в вашем университете прилагают большие усилия для достижения этой благородной цели. Я очень надеюсь, что вы будете учиться очень хорошо. У вас достойные профессора, которые обучались за рубежом: в Великобритании и других странах. Нам всем предстоит работать на благо Казахстана. У нас нет другого отечества, кроме Казахстана. Страна нуждается в образованных, активных и умных молодых людях. Поэтому я возлагаю на вас большие надежды. Желаю всем успехов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Студенты факультета инженерных и естественных наук представили президенту автомобиль, который они разработали и построили в рамках инженерного гоночного проекта "Формула Студент".