Студенты Оксфорда будут учить казахский язык

Казахский язык начнут преподавать в Оксфордском университете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Соответствующее соглашение подписано в рамках визита министра науки и высшего образования Саясата Нурбека в один из старейших вузов Великобритании. На встрече презентовали и первое издание словаря Oxford Qazaq Dictionary, разработанного по поручению Касым-Жомарта Токаева.

Финансирование языковых курсов осуществляется за счёт специальной программы университета. Стороны обсудили и вопросы взаимного обмена опытом.

"Теперь исследователи Оксфордского университета, студенты PhD и магистратуры готовы посетить нашу страну. На базе Казахского национального университета имени аль-Фараби, Казахского национального педагогического университета имени Абая, а также Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова будут осуществляться научные, языковые стажировки", — говорит Саясат Нурбек.

По словам директора инициативы "Одно слово" Оксфордского университета Лейлы Наджафзада, студенты, окончившие Оксфордский университет, уже посетили Казахстан.