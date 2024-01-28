Студенты Оксфорда будут учить казахский язык
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Казахский язык начнут преподавать в Оксфордском университете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".
Соответствующее соглашение подписано в рамках визита министра науки и высшего образования Саясата Нурбека в один из старейших вузов Великобритании. На встрече презентовали и первое издание словаря Oxford Qazaq Dictionary, разработанного по поручению Касым-Жомарта Токаева.
Финансирование языковых курсов осуществляется за счёт специальной программы университета. Стороны обсудили и вопросы взаимного обмена опытом.
"Теперь исследователи Оксфордского университета, студенты PhD и магистратуры готовы посетить нашу страну. На базе Казахского национального университета имени аль-Фараби, Казахского национального педагогического университета имени Абая, а также Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова будут осуществляться научные, языковые стажировки", — говорит Саясат Нурбек.
По словам директора инициативы "Одно слово" Оксфордского университета Лейлы Наджафзада, студенты, окончившие Оксфордский университет, уже посетили Казахстан.
"Теперь мы работаем над созданием учебной программы, по которой будет проходить обучение. Факультет азиатских и ближневосточных исследований рад этой возможности. Ведь Оксфорд станет первым и единственным учебным заведением в Великобритании, где преподают казахский язык", — заявила Лейла Наджафзада.
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