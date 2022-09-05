Студенты ночуют в парках и на вокзалах: в министерстве высшего образования прокомментировали видео

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Информацию о бездомных студентах, которые из-за отсутствия мест в общежитиях ночуют в парках и на вокзалах в Алматы, прокомментировали в министерстве науки и высшего образования РК, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве заявили, что распространяемые в соцсетях сведения не соответствуют действительности.

"В ряде интернет-изданий, а также в соцсетях появилась информация о якобы "бездомных" студентах, которые вынуждены ночевать в метро, вокзалах и парках Алматы. Анализ показал, что первоисточником явились недостоверные публикации в социальных сетях. Информация о бездомных студентах в Алматы не подтвердилась. Происхождение видео, где молодые люди идут с чемоданами по ночной улице, неизвестно. Точных ФИО, контактов этих студентов у СМИ нет, соответственно, данные не могут быть предоставлены пресс-службе ведомства для проведения точечной проверки и принятия мер", — сообщили в министерстве.

Общественность попросили доверять только официальной информации. А в случае возникновения вопросов, связанных с размещением студентов в общежития, обращаться в администрацию вузов.

"Университеты обеспечивают обучающихся местами в студенческих общежитиях. В случае необходимости студенты вузами размещаются в хостелах и гостиницах", — пояснили в ведомстве.

Вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев будет находиться в Алматы для прямого контроля ситуации по обеспечению студентов местами в общежитиях.