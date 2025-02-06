В рамках официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Казахстан подписано Соглашение о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования и науки, передаёт BaigeNews.kz.

Документ предусматривает эквивалентный обмен обучающимися (пять человек) по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры PhD.

Уже с этого года у граждан Казахстана будет возможность получить бесплатное образование и стипендию в Грузии.

Также во время встречи министров темой обсуждения стали перспективы двустороннего сотрудничества в расширении академической мобильности, научных стажировках и увеличении количества иностранных студентов.

Министр Саясат Нурбек подчеркнул важность подготовки грузинских специалистов на базе казахстанских вузов, которые могут внести значительный вклад в развитие научного потенциала страны.

Министр Александр Цуладзе в свою очередь рассказал о последних тенденциях развития высшего образования, а также о важности развития совместной научной коллаборации. Кроме того, он пригласил Саясата Нурбека посетить в ближайшее время Грузию и ознакомиться с деятельностью нового Кутаисского международного государственного университета.