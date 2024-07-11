Студенты из Казахстана разработали гоночный болид и получили престижную награду

Казахстанская команда по сборке гоночных и энергоэффективных болидов, состоящая из студентов Института энергетики и машиностроения Satbayev Umiversity, с триумфом вернулась с международного марафона Asian Shell Eco Marathon 2024, завоевав престижную "Награду за безопасность", передаёт BaigeNews.kz.

Соревнования прошли в Индонезии, на острове Ломбок, на международной уличной трассе Мандалика.

Asian Shell Eco Marathon – это масштабное событие, объединяющее лучшие студенческие команды со всего Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Участники проектируют и создают инновационные энергоэффективные транспортные средства.

В этом году в марафоне приняли участие 120 команд из 13 стран, и Satbayev University Racing Team оказалась в числе победителей.

Казахстанцы уделили особое внимание мерам безопасности на всех этапах подготовки и соревнований - от постоянной чистоты в гараже до детального контроля всех технических узлов. Всё это позволило команде заслужить признание и победу в номинации "Награда за безопасность".

Жюри отметило инициативу наших студентов по созданию брелоков из переработанного пластика. Идея получила широкое признание и стала настоящим хитом среди участников.

Конструкция болида и рулевое управление также были сделаны из переработанного пластика. Ребята даже напечатали мотор из переработанных материалов. Хотя он не показал идеальный результат на трассе, они продолжат работать над его улучшением.

Полученный приз в размере 3 000 долларов студенты направят на дальнейшее развитие экологических инициатив.