Студенты из Афганистана и Пакистана изучают казахский язык в Кокшетау

Большой интерес к казахскому языку проявляют зарубежные студенты, обучающиеся в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Хотя у многих профессии не связаны с гуманитарными науками, они хотят говорить на казахском, знать культуру и историю Казахстана.

Пакистанец Фаиз Али любит музыку с детства, в свободное время занимается вокалом. Учится петь казахские песни и играть на домбре, особенно его увлекает творчество Абая.

"Я с первого курса начал изучать казахский язык. Записался в студию вокала при университете. Научился петь песни Абая и исполняю их на городских, республиканских конкурсах", — делится Фаиз Али.

А Сабрина Мухабати в Кокшетау всего два месяца. За это время успела выучить 300 слов. По ее мнению, у казахского и фарсийского есть определенные сходства, поэтому новый язык дается ей легко.

"Мне нравится учиться в Казахстане. Я пока не говорю на казахском, но уверена, что быстро научусь. Казахский язык очень богатый, где-то перекликается с моим родным фарси, поэтому он меня увлекает", — признаётся Сабрина Мухабати из Афганистана.

По словам старшего преподавателя Кокшетауского университета им. Уалиханова Анар Бокаевой, многие педагоги вуза говорят на английском.

"Это облегчает общение. Мы разделяем интерес студентов к казахскому языку, поддерживаем их, помогаем. Сначала заучиваем отдельные слова, потом учим их строить предложения, выражать мысли. В любой профессии умение общаться имеет большое значение", — считает Анар Бокаева.

Большинство иностранцев, обучающихся в Кокшетауском университете имени Шокана Уалиханова, – студенты медицинского факультета.

По словам будущих врачей, на их родине казахстанское образование считается престижным.

"У нас на сегодняшний день обучаются 757 студентов, из них 331 студент обучается на английском языке. 95% – из Индии, также поступили к нам из Бангладеш, Афганистана и Пакистана. Почему выбирают именно наш университет? Потому что это связано с развитием центральноазиатского образовательного хаба", — говорит директор Высшей медицинской школы Светлана Муратбекова.

В этом году преподаватели разработали авторскую программу по изучению казахского языка для иностранцев. Большинство зарубежных студентов настроены не только освоить профессию, но и выучить новый язык и узнать казахскую культуру.