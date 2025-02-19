Антикоррупционной службой в Алматы в рамках Года рабочих профессий организована встреча с выпускниками колледжей и высших учебных заведений, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие прошло на площадке Центра инновационного творчества школьников и собрало более 300 студентов.

В ходе встречи разъяснены основные положения антикоррупционного законодательства, рассмотрены государственные механизмы поддержки молодых специалистов и порядок их трудоустройства.

Особое внимание уделено вопросам добропорядочности, этики и значению этих принципов в профессиональной деятельности.

Открывая мероприятие, руководитель Антикоррупционной службы Алматы Арман Рахимов подчеркнул:

"Данная встреча проводится в рамках нарратива "Закон и порядок" и акции "Тәртіпті өзіңнен баста". Мы стремимся повысить правовую грамотность молодых специалистов, а также подчеркнуть важность таких качеств, как справедливость и честность. Уверены, что это мероприятие станет полезным для студентов и поможет им успешно стартовать в своей профессиональной карьере".

В качестве спикеров выступили ведущие эксперты и представители различных организаций, включая Центр трудовой мобильности, Управление развития коммунальной инфраструктуры, Управление молодежной политики и вузы.