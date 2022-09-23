"Студентов запрещёно привлекать к выборам президента" - Миннауки

Фото: Baigenews.kz

В министерстве науки и высшего образования сообщили, что студентов запрещено привлекать к каким-либо мероприятиям в связи с проведением внеочередных выборов президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы строим новый и справедливый Казахстан. Президент контролирует и запрещает такую ​​деятельность. Никаких специальных мероприятий, организованных со стороны министерства, не будет".

По его словам, теперь у министерства будет специальный омбудсмен для защиты прав студентов.

"Айсулу Ерниязова - активная гражданка нашей страны, её знают многие студенты. Официально штатное расписание в министерстве не утверждено, мы планируем его утвердить в начале следующего месяца. Теперь любой студент вуза может обратиться к специальному уполномоченному при министре".

Напомним, что внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября.