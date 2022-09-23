open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • "Студентов запрещёно привлекать к выборам президента" - Миннауки
Baigenews.kz Вчера, 15:53
325
Фото: Baigenews.kz

"Студентов запрещёно привлекать к выборам президента" - Миннауки

В министерстве науки и высшего образования сообщили, что студентов запрещено привлекать к каким-либо мероприятиям в связи с проведением внеочередных выборов президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы строим новый и справедливый Казахстан. Президент контролирует и запрещает такую ​​деятельность. Никаких специальных мероприятий, организованных со стороны министерства, не будет". 

По его словам, теперь у министерства будет специальный омбудсмен для защиты прав студентов.

"Айсулу Ерниязова - активная гражданка нашей страны, её знают многие студенты. Официально штатное расписание в министерстве не утверждено, мы планируем его утвердить в начале следующего месяца. Теперь любой студент вуза может обратиться к специальному уполномоченному при министре".

Напомним, что внеочередные выборы президента Казахстана  пройдут 20 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы президента #студенты #Министерство образования РК
Зарина Козова Журналист
Вчера, 15:53
325
Поделитесь:
Наверх