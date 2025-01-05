Студентов задержали на "закладке" наркотиков в Шымкенте
Им грозит до 15 лет в колонии.
Сегодня, 18:40
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Сегодня, 18:40Сегодня, 18:40
116Фото: polisia.kz
18-летние студенты закладывали наркотики в Шымкенте. Двух молодых людей задержали с поличным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
При проверке полицейские обнаружили и изъяли 50 свертков “синтетики”.
По факту распространения наркотических средств в особо крупном размере начато расследование. Задержанные взяты под стражу. За совершение преступления им грозит до 15 лет лишения свободы.