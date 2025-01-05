18-летние студенты закладывали наркотики в Шымкенте. Двух молодых людей задержали с поличным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При проверке полицейские обнаружили и изъяли 50 свертков “синтетики”.

По факту распространения наркотических средств в особо крупном размере начато расследование. Задержанные взяты под стражу. За совершение преступления им грозит до 15 лет лишения свободы.