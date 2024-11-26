  • 26 Ноября, 18:26
  • BAIGENEWS

Студентов некоторых вузов в Астане переведут на дистанционку

Отмечено, что такие решения вузы принимают сами.

Сегодня, 18:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05
107
Фото: pixabay.com

В Астане объявили об изменениях в формате обучения студентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию Министерства науки и высшего образования РК.

Данные меры будут действовать 27-28 ноября:

  • четыре вуза переходят на дистанционный формат;
  • два вуза - частично дистанционно;
  • два вуза - каникулы (1 триместр);
  • пять вузов - традиционно (оффлайн).

"Решения принимаются вузами самостоятельно в соответствии с их академической политикой", - проинформировали в Департаменте по связям с общественностью МНВО РК.

Ранее сообщалось, что 27 ноября в Казахстан с госвизитом прибудет президент России Владимир Путин. 

Кроме того, известно, что 28 ноября в Астане пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств. Жителям столицы накануне объявили, что будут перекрыты некоторые дороги, а в небо поднимутся военные самолеты.

Самое читаемое

Наверх