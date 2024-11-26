Студентов некоторых вузов в Астане переведут на дистанционку
Отмечено, что такие решения вузы принимают сами.
Сегодня, 18:05
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Сегодня, 18:05Сегодня, 18:05
107Фото: pixabay.com
В Астане объявили об изменениях в формате обучения студентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию Министерства науки и высшего образования РК.
Данные меры будут действовать 27-28 ноября:
- четыре вуза переходят на дистанционный формат;
- два вуза - частично дистанционно;
- два вуза - каникулы (1 триместр);
- пять вузов - традиционно (оффлайн).
"Решения принимаются вузами самостоятельно в соответствии с их академической политикой", - проинформировали в Департаменте по связям с общественностью МНВО РК.
Ранее сообщалось, что 27 ноября в Казахстан с госвизитом прибудет президент России Владимир Путин.
Кроме того, известно, что 28 ноября в Астане пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств. Жителям столицы накануне объявили, что будут перекрыты некоторые дороги, а в небо поднимутся военные самолеты.