В Актобе 350 студентов Казахско-русского международного университета оказались отчислены в конце учебного года. Многим из студентов оставался всего год до окончания вуза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Большинство отчисленных студентов обучались на 2 и 3 курсах. Возмущенные родители и бывшие студенты пришли в частный ВУЗ за объяснениями. Они недоумевают, почему массовое отчисление произошло так внезапно.

"Я неделю ходила на занятия. Но, кроме меня, никого не было на парах. А преподаватели потом мне сами сказали, что можно не посещать. И вдруг узнаю, что меня отчислили. В прошлом году я оплатила 400 тысяч. В этом году – 500 тысяч за учебу. А теперь меня, получается, выбросили на улицу", – рассказала Фируза Кенисбаева, студентка 2-го курса.

Среди отчисленных оказались как первокурсники, так и студенты более старших курсов. Официально часть из них была исключена из-за неоплаченной учебы, а другие – из-за систематических пропусков.

К собравшимся приезжал заместитель акима области. Чиновник посоветовал обратиться в суд и заверил, что власти будут предпринимать меры. Самого ректора учебного заведения на месте не было. После длительного ожидания и неоднократных звонков сотрудников акимата к журналистам вышли из администрации вуза.

По их словам, массовое отчисление произошло после проверок. Они заявили, что к концу года выяснилось, что многие студенты не посещали занятия.