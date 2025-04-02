Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области провел для студентов Kozybayev University мероприятие под названием "Час добропорядочности". Оно собрало около четырехсот участников и стало важным шагом в продвижении принципов "Закона и порядка", а также в укреплении ценностей честности и добропорядочности среди молодежи, передаёт BaigeNews.kz.

Первый заместитель руководителя областного департамента Алмат Мырзалиев акцентировал внимание на важности формирования культуры добропорядочности среди молодежи. Он подробно рассказал о ключевых направлениях деятельности антикоррупционного ведомства, а также объяснил требования, которые необходимо учитывать для поступления в правоохранительные органы.

Руководство Университета в свою очередь информировало о проводимой работе по морально-нравственному воспитанию студентов. В частности, они рассказали о мерах, принимаемых комплаенс-службой для утверждения принципов академической честности и внедрения практик, направленных на повышение прозрачности учебного процесса и предотвращение правонарушений.