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59Фото: рixabay
Студентов колледжей Семея перевели на дистанционку 6 января
Из-за неблагоприятных погодных условий очные занятия студентов всех курсов колледжей отменили в Семее, передаёт BaigeNews.kz.
В акимате Абайской области отметили, что занятия у учащихся переводятся на дистанционный формат обучения.
Также занятия секций и кружков организаций дополнительного образования отменяются.
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