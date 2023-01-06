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  • Студентов колледжей Семея перевели на дистанционку 6 января
рixabay Сегодня, 03:08
59
Сегодня, 03:08
59
Фото: рixabay

Студентов колледжей Семея перевели на дистанционку 6 января

Из-за неблагоприятных погодных условий очные занятия студентов всех курсов колледжей отменили в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате Абайской области отметили, что занятия у учащихся переводятся на дистанционный формат обучения.

Также занятия секций и кружков организаций дополнительного образования отменяются.

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#дистанционное обучение #студенты #образование
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:08
59
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