Студентов колледжа подозревают в вымогательстве в ЗКО
По версии следствия, молодые люди угрожали своим сокурсникам.
Сегодня, 13:09
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Сегодня, 13:09Сегодня, 13:09
129Фото: Shumerstock
В Западно-Казахстанской области полицейские задержали четверых студентов колледжа по подозрению в вымогательстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"Установлено, что подозреваемые вымогали деньги у сокурсников, угрожая им. По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", — говорится в сообщении.