  • 30 Ноября, 14:06
  • BAIGENEWS

Студентов колледжа подозревают в вымогательстве в ЗКО

По версии следствия, молодые люди угрожали своим сокурсникам.

Сегодня, 13:09
АВТОР
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Shumerstock Сегодня, 13:09
Сегодня, 13:09
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Фото: Shumerstock

В Западно-Казахстанской области полицейские задержали четверых студентов колледжа по подозрению в вымогательстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Установлено, что подозреваемые вымогали деньги у сокурсников, угрожая им. По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", — говорится в сообщении.

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