Студентов колледжа подозревают в вымогательстве в ЗКО

В Западно-Казахстанской области полицейские задержали четверых студентов колледжа по подозрению в вымогательстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Установлено, что подозреваемые вымогали деньги у сокурсников, угрожая им. По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", — говорится в сообщении.