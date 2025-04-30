Студентка актюбинского университета Коркемай Елеусиз Марселькызы представила уникальный проект, приуроченный к 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, передаёт BaigeNews.kz.

С помощью технологий искусственного интеллекта она создала комикс, который передаёт подвиг героини и её дух в современном формате.

Проект ориентирован на учеников начальных классов и ставит перед собой цель донести важную информацию о Молдагуловой в лёгкой и увлекательной форме. Вдохновляя подрастающее поколение, комикс не только знакомит с историей великой личности, но и способствует возрождению национальных духовных ценностей.

Особенность проекта заключается в инновационном подходе к использованию искусственного интеллекта в творческой сфере. Это позволяет представить подвиг исторической личности в новом формате, соответствующем современным требованиям.