Студентка создала комикс об Алии Молдагуловой с помощью ИИ
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Студентка актюбинского университета Коркемай Елеусиз Марселькызы представила уникальный проект, приуроченный к 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, передаёт BaigeNews.kz.
С помощью технологий искусственного интеллекта она создала комикс, который передаёт подвиг героини и её дух в современном формате.
Проект ориентирован на учеников начальных классов и ставит перед собой цель донести важную информацию о Молдагуловой в лёгкой и увлекательной форме. Вдохновляя подрастающее поколение, комикс не только знакомит с историей великой личности, но и способствует возрождению национальных духовных ценностей.
Особенность проекта заключается в инновационном подходе к использованию искусственного интеллекта в творческой сфере. Это позволяет представить подвиг исторической личности в новом формате, соответствующем современным требованиям.
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