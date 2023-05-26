Студентка покончила с собой из-за тройки в Кокшетау

В Кокшетау студентка колледжа покончила с собой из-за плохой оценки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК. Тройка по профильному предмету - английскому языку - должна была пойти в диплом. Девушка посчитала такой итог учебы несправедливым, а себя - недооцененной. Об этом она написала в предсмертной записке.



Мать 18-летней Аяулым Сансызбай плачет над её фото. Она похоронила свою дочь, на которую возлагала большие надежды. Да и сама студентка четвёртого курса педагогического колледжа мечтала, что скоро пойдет работать по специальности - учитель английского начальных классов. Испортила все тройка по профильному предмету.

Повешенную студентку нашла в сарае около дома ее младшая сестра. 14-летняя девочка даже перерезала верёвку и спустила тело на землю. Но было поздно. Перед смертью Аяулым написала матери СМС, где просила прощения. Призналась, что старалась учиться, но ее оценили несправедливо. Теперь родные считают, что их дочь просто довели.

В колледже своей вины не признают. Говорят, конфликтов со студенткой никогда не возникало. А тройку даже дали исправить. Аяулым была согласна, но в итоге шансом почему-то не воспользовалась.

"Была возможность пересдать, я попросила прийти 23 мая, на следующий день, к двум часам. Когда мы подошли к столу, и я уже хотела отдать, она у меня спросила: "Это тот же самый, что и вчера, тест?" Я говорю: "Нет, это уже другой вариант текста", потому что я предупреждала, что он будет другой. Тогда она сказала, что я его сдавать не буду. Я сказала: "Ну хорошо". Что я еще могу сказать", - вспоминает педагог Динара Жусупова.

Педагог уверяет: мать девушки попросила её третий шанс пересдать предмет. Девушка должна была прийти на следующий день и все-таки попробовать исправить тройку. Но вместо этого все узнали, что она покончила с собой.