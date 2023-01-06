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  • Студентам медвузов будут ежегодно повышать стипендии до 20%
пресс-службы Минздрава РК Сегодня, 09:35
210
Сегодня, 09:35
210
Фото: пресс-службы Минздрава РК

Студентам медвузов будут ежегодно повышать стипендии до 20%

Стипендии студентов медвузов до 2025 году будут ежегодно увеличиваться до 20 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав. 

"До 2025 года планируется ежегодное увеличение стипендии на 15 и 20 процентов. Это послужит дополнительным импульсом для хорошей учебы и дополнительно привлечёт сильных абитуриентов в наши вузы", — рассказал директор ДНЧР МЗ РК Даулет Алдынгуров.

Он напомнил, что по поручению президента уже была значительно увеличена стипендия для бакалавриата почти в два раза, у интернов — на 25 процентов, у резидентов, магистрантов, докторантов – на 15 процентов в 2021 году. 

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#стипендия #медики #вуз #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:35
210
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