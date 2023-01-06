Студентам медвузов будут ежегодно повышать стипендии до 20%

Фото: пресс-службы Минздрава РК

Стипендии студентов медвузов до 2025 году будут ежегодно увеличиваться до 20 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

"До 2025 года планируется ежегодное увеличение стипендии на 15 и 20 процентов. Это послужит дополнительным импульсом для хорошей учебы и дополнительно привлечёт сильных абитуриентов в наши вузы", — рассказал директор ДНЧР МЗ РК Даулет Алдынгуров.

Он напомнил, что по поручению президента уже была значительно увеличена стипендия для бакалавриата почти в два раза, у интернов — на 25 процентов, у резидентов, магистрантов, докторантов – на 15 процентов в 2021 году.