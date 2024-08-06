Студентам колледжей повысят стипендии в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства рассказал, как будут привлекать молодежь обучаться в колледжах страны, передаёт BaigeNews.kz.
"По поручению главы государства активно ведется работа по увеличению госзаказа в системе технического и профессионального образования. На сегодня выделено 145 тыс грантов, из них 65% направлено на технические специальности", - сообщил Гани Бейсембаев.
Рассказал он и о планах повысить стипендии.
"С 1 сентября стипендия студентов колледжей увеличится на 50% от уровня прошлого года. Так, если в 2022 году ее размер составлял 21 тыс тенге, то в прошлом году повысили до 32 тыс тенге, и с 1 сентября будут получать уже 43 тыс тенге", - пояснил глава Минпросвещения.
Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек объяснил, что будет с абитуриентами, которые набрали высокие баллы, но не получили грант.
Самое читаемое
- Ребёнка с воткнутым в шею штырём от забора доставили в больницу в Алматы
- Бухгалтеры похитили более 340 млн тенге из поликлиники в Алматы
- У Баян и Турсена Алагузовых родилась дочь
- Елдосу Сметову подарили 5-комнатную квартиру и авто
- Как встречали Елдоса Сметова и Гусмана Кыргызбаева в аэропорту Алматы