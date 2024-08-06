Студентам колледжей повысят стипендии в Казахстане

Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства рассказал, как будут привлекать молодежь обучаться в колледжах страны, передаёт BaigeNews.kz.

"По поручению главы государства активно ведется работа по увеличению госзаказа в системе технического и профессионального образования. На сегодня выделено 145 тыс грантов, из них 65% направлено на технические специальности", - сообщил Гани Бейсембаев.

Рассказал он и о планах повысить стипендии.

"С 1 сентября стипендия студентов колледжей увеличится на 50% от уровня прошлого года. Так, если в 2022 году ее размер составлял 21 тыс тенге, то в прошлом году повысили до 32 тыс тенге, и с 1 сентября будут получать уже 43 тыс тенге", - пояснил глава Минпросвещения.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек объяснил, что будет с абитуриентами, которые набрали высокие баллы, но не получили грант.