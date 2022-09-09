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  • Студентам будут выдавать 60 тысяч тенге ежемесячно на обучение или аренду квартиры - Саясат Нурбек
pixabay.com Вчера, 22:48
227
Фото: pixabay.com

Студентам будут выдавать 60 тысяч тенге ежемесячно на обучение или аренду квартиры - Саясат Нурбек

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек ответил на вопрос, как собираются решать проблему нехватки мест в студенческих общежитиях, передаёт BaigeNews.kz

"Студентам будет предоставлена специальная субсидия на обучение или на аренду квартиры. Мы уже заложили эти деньги на следующий год в бюджет в объеме 160-170 миллионов тенге. Ежемесячно на руки будут выдавать по 50-60 тысяч. В помощи нуждаются 7,5 тысячи детей. Среди них дети из социально уязвимых слоев населения, из сельской местности и неполных семей. Деньги рассчитаны на следующий год", – сказал министр в студии "Жедел желі" национального телеканала "Казахстан".

Он отметил, что уже заключаются договоры с гостиницами и хостелами, чтобы расселить студентов, которым не хватило мест в общежитиях.

"Мы предоставляем студентам, которые не могут разместиться в общежитиях, возможность жить хостелах за льготную плату в 20-25 тысяч тенге в месяц. Создали специальный штаб. Он расположен в общежитии Satbayev University. В штаб могут обратиться первокурсники, студенты из социально уязвимых слоев населения, а также студенты, которые не смогли найти квартиру в аренду или попали в трудную ситуацию. Штаб работает 24 часа. Постараемся сразу решать подобные ситуации. Студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, мы найдем место. Будем договариваться с вузами и постараемся их разместить", – пообещал министр.

На встрече с представителями крупного бизнеса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал глав компаний принять участие в строительстве школ и общежитий.

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#образование #студенты #общежитие #Саясат Нурбек
Вчера, 22:48
227
Журналист

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