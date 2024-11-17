Студент заманил подростков в квартиру, избил и ограбил

В Актобе двое подростков думали, что идут в гости к девочке Даше, а оказались в руках у грабителя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Согласно материалам дела, 19-летний студент четвёртого курса автомобильно-дорожного колледжа находился в съемной квартире на улице Тургенева. Он попросил телефон у своей приятельницы и через него написал сообщение одному подростку, представился девочкой Дашей, которая рада будет видеть его у себя в гостях. Подросток в это время был в компьютерном клубе с другом и сообщил телефонной собеседнице, что придет вместе с ним. Два подростка пришли по указанному адресу, студент же ждал снаружи, пока его приятельница заведет их в квартиру. Потом он зашел за ними и стал предъявлять им претензии, почему они находятся в его квартире. Студент их избил и потребовал деньги, перепуганные подростки перевели ему банковской приложение почти 30 тысяч тенге.

Когда о грабеже узнали взрослые , студент оказался на скамье подсудимых. Потерпевшие его простили, ущерб им он возместил, но от приговора его это не спасло. Суд назначил ему наказание за грабеж три года ограничения свободы. Наказание он будет отбывать на свободе, но с некоторыми ограничениями, ему запрещено в течение этого срока посещать увеселительные заведения, а после учебы или работы он должен быть дома.