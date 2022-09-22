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polisia.kz 22 Сентября, 18:31
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Фото: polisia.kz

Студент внезапно скончался в общежитии в Шымкенте

Первокурсник скончался после небольшой потасовки в общежитии колледжа в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть УП Аль-Фарабийского района ночью 22 сентября от бригады скорой помощи. 

Очевидцы рассказали, что один из студентов ударил парня в грудь, а другой в плечо. Молодому человеку внезапно стало плохо. Однокурсники вызвали "скорую", но прибывшие медики не успели оказать помощь, парень скончался до их приезда.

Сотрудниками Аль-Фарабийского РУП проводится расследование по статье 106 УК РК. Обстоятельства происшествия выясняются. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

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#студенты #криминал #происшествия #Шымкент
Журналист
22 Сентября, 18:31
743
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