Студент умер на уроке физкультуры в Уральске

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В управлении образования ЗКО сообщили о гибели студента третьего курса Уральского политехнического колледжа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

Валихан Нурлыбекулы внезапно упал во время урока физкультуры.

"Преподаватель и медсестра оказывали первую помощь. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи также пыталась реанимировать студента", - информировали в ведомстве.

Несмотря на приложенные усилия, юноша скончался.

В управлении уточнили, что студент не получал никаких ударов и травм, падение произошло без очевидной причины.