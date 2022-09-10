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pixabay.com Сегодня, 07:03
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Фото: pixabay.com

Студент умер на уроке физкультуры в Уральске

В управлении образования ЗКО сообщили о гибели студента третьего курса Уральского политехнического колледжа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

Валихан Нурлыбекулы внезапно упал во время урока физкультуры.

"Преподаватель и медсестра оказывали первую помощь. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи также пыталась реанимировать студента", - информировали в ведомстве.

Несмотря на приложенные усилия, юноша скончался.

В управлении уточнили, что студент не получал никаких ударов и травм, падение произошло без очевидной причины.

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Сегодня, 07:03
117
Журналист

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