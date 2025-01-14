Интерн Медицинского университета Астана спас пассажира на борту самолета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу вуза.

Во время рейса Qazaq Air Кызылорда – Астана пассажир потерял сознание, у него остановились сердце и дыхание.