  • 14 Января, 14:16
  • BAIGENEWS

Студент спас жизнь пассажиру на рейсе Кызылорда-Астана

Сегодня, 12:45
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 12:45
Сегодня, 12:45
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Фото: скриншот видео

Интерн Медицинского университета Астана спас пассажира на борту самолета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу вуза.

Во время рейса Qazaq Air Кызылорда – Астана пассажир потерял сознание, у него остановились сердце и дыхание.

"Интерн 791 группы Бектұрған Дінмұхаммед Нұрболатұлы оказал первую медицинскую помощь, провел сердечно-легочную реанимацию и спас жизнь пассажира до посадки самолета", - говорится в сообщении.

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