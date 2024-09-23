Студент получил 11 лет тюрьмы за закладки наркотиков в Костанае
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Костанае студент спортивного факультета приговорен к 11 годам лишения свободы за закладку наркотиков, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
Ранее полицией были задержаны двое молодых людей, которые закладывали наркотики в различных уголках областного центра. Один из них учился на четвертом курсе факультета физической культуры.
При обыске в их съемной квартире стражи порядка изъяли более 4 кг а-PVP. Кроме того, обнаружены электронные весы, 240 мини-магнитов, изолента, фольга и другие приспособления для расфасовки наркотиков.
Стоимость изъятой партии на черном рынке составляет около 100 млн тенге.
Полицейские не допустили в оборот более 15 тысяч доз.
За распространение наркотических средств в особо крупном размере суд приговорил обоих обвиняемых к 11 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Отметим, с начала года сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области изъяли 63 кг различных наркотических средств.