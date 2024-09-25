  • 25 Сентября, 15:10
  • BAIGENEWS

Студент покончил с собой в Алматы

Сегодня, 13:48
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Студент покончил с собой в Алматы Сегодня, 13:48
Сегодня, 13:48
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Еще один суицид произошел в Алматы, передаёт BaigeNews. Студент одного из вузов покончил с собой. Его нашли мертвым 25 сентября.

В пресс-службе департамента полиции Алматы информацию подтвердили.

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

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