Сегодня, 01:17

Сегодня, 01:17

Полиция расследует обстоятельства смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

По информации департамента полиции ЗКО, трагедия произошла 1 января, когда было найдено тело студента колледжа.

Предположительно, он совершил суицид.

В настоящее время зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.