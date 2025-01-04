Студент колледжа найден мертвым в Уральске
Возможная причина — суицид.
Сегодня, 01:17
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Сегодня, 01:17Сегодня, 01:17
177Фото: pixabay.com
Полиция расследует обстоятельства смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.
По информации департамента полиции ЗКО, трагедия произошла 1 января, когда было найдено тело студента колледжа.
Предположительно, он совершил суицид.
В настоящее время зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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