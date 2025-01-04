С новым годом
  • 4 Января, 02:24
  • BAIGENEWS

Студент колледжа найден мертвым в Уральске

Возможная причина — суицид.

Сегодня, 01:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 01:17
Сегодня, 01:17
177
Фото: pixabay.com

Полиция расследует обстоятельства смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

По информации департамента полиции ЗКО, трагедия произошла 1 января, когда было найдено тело студента колледжа.

Предположительно, он совершил суицид.

В настоящее время зарегистрировано уголовное дело. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Самое читаемое

Окно закроется через 10 секунд
Наверх