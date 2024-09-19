Студент колледжа напал с ножом на преподавателя в Павлодаре
Сегодня, 09:03
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Сегодня, 09:03Сегодня, 09:03
321Фото: ura.ru
18 сентября студент павлодарского колледжа 2007 года рождения во дворе дома по улице Павлова нанес педагогу непроникающее ножевое ранение, передаёт BaigeNews со ссылкой на управление образования Павлодарской области.
"Администрация колледжа согласно утвержденного алгоритма отреагировала на произошедшее ЧП. Педагогу оказана медицинская помощь, в данное время состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
По данному факту начато расследование. Студент задержан сотрудниками правоохранительных органов для выяснения обстоятельств.
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