Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Вчера, 23:41
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Вчера, 23:41Вчера, 23:41
186Фото: скриншот с видео
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время посещения Университета имени Сулеймана Демиреля в Алматинской области поговорил на казахском языке со студентом из Анголы, передаёт BaigeNews.kz.
На видео, которое распространила пресс-служба Акорды, глава государства отметил, что в бытность работы в ООН был в другой стране Африки - Уганде.
Гражданина Анголы, студента четвёртого курса Университета имени Сулеймана Демиреля, зовут Ферейра Элиша. Он отметил, что рад встрече с президентом Казахстана и пожелал республике процветания.
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