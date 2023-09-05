Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время посещения Университета имени Сулеймана Демиреля в Алматинской области поговорил на казахском языке со студентом из Анголы, передаёт BaigeNews.kz.

На видео, которое распространила пресс-служба Акорды, глава государства отметил, что в бытность работы в ООН был в другой стране Африки - Уганде.

Гражданина Анголы, студента четвёртого курса Университета имени Сулеймана Демиреля, зовут Ферейра Элиша. Он отметил, что рад встрече с президентом Казахстана и пожелал республике процветания.