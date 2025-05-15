На железнодорожной станции Костанай транспортный полицейский и студент предотвратили трагедию — они успели спасти мужчину, пытавшегося покончить с собой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время патрулирования перрона младший сержант Арсен Абильмажинов заметил мужчину, который перелезал через ограждение на мосту. Осознав угрозу, полицейский бросился к нему. В этот момент рядом оказался 18-летний студент юридического факультета Костанайского госуниверситета Аян Карбаев. Услышав крик "Держи его!", он без колебаний схватил незнакомца за руку. Несмотря на сопротивление, вместе с полицейским они сумели затащить его обратно на безопасную сторону.

Полицейский сразу вызвал подкрепление. Прибывшая следственно-оперативная группа оказала мужчине помощь. Им оказался 29-летний житель Костаная, ему предоставлена психологическая поддержка, начата проверка обстоятельств произошедшего.

Поступок Арсена Абильмажинова и Аяна Карбаева стал примером решительности, оба получили высокую оценку руководства транспортной полиции, в ближайшее время ожидается их поощрение.